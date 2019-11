Tamilnadu : विशेष अधिकारी की नियुक्ति के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका खारिज

MHC refuses to stay appointment of special officer to run Nadigar Sangam : Tamilnadu government द्वारा गुरुवार को दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार संघ नडिगर संगम के मामलों के प्रबंधन के लिए सहायक महानिरीक्षक पीवी गीता की विशेष अधिकारी कि नियुक्ति के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में दर्ज याचिका खारिज हो गई।