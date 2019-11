Tamilnadu: मेलावालवु नरसंहार: कहां है दलितों की सुरक्षा? - Madras High Court ने किया सवाल

Melvalavu massacre के दोषियों को अच्छे व्यवहार के कारण राज्य सरकार द्वारा दी गई समय पूर्व रिहाई पर The Madurai Bench of the Madras High Court ने नाराजगी प्रकट करते हुए राज्य सरकार को इन सरकारी आदेशो (GO) की कॉपी अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहा है।