शहद निकालने में माहिर है छत्तीसगढ़ का यह परिवार

तीन साल से तमिलनाडु आ रहे

तिरुचि शहर के मध्य में कलक्ट्रेट के पास अय्यपन मंदिर के सामने पांच पुरुषों के एक समूह ने बड़े नए-नवेले छत्ते से निकाले गए शहद को बेचा। राहगीरों ने उत्साह के साथ लाइव एक्सट्रैक्शन को देखा। बेसब्री से इसे खरीदने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक लीटर शहद के लिए करीब 700 रुपए चार्ज किए। शहद के कारोबार के बारे में पूछने पर उन्होंने मंदिर परिसर के अंदर एक विशाल पेड़ की ओर इशारा किया।

शहद की कटाई में लगे मजदूरों ने कहा, मंदिर के अधिकारियों ने हमें पेड़ से छत्ते हटाने के लिए बुलाया था। उन्होंने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में से एक रतन मंडल (25) ने कहा, हम छत्तीसगढ़-उड़ीसा सीमा के पास के हेडवी गांव के रहने वाले हैं। हालांकि अब हम बेंगलुरु में बस गए हैं। उन्होंने कहा कि वे काम के सिलसिले में तीन साल से लगातार तमिलनाडु आ रहे हैं। हम नियमित रूप से चेन्नई, तिरुचि, मदुरै और अन्य शहरों में आते हैं। हम एक शहर में दो-तीन सप्ताह रहते हैं। अब हम तिरुचि में हैं। हम एक सप्ताह में चेन्नई जाएंगे। जब लोग छत्ते की कटाई करना चाहते हैं तो लोग हमें फोन करते हैं। वे शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से भवनों, अस्पतालों, कॉलेजों और छात्रावासों के परिसरों से शहद निकालते हैं।

13 वर्षीय शाहिद कपूर ने कहा, मैं बचपन से देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर रहा हूं। मैंने यह कौशल मेरे भाई दीपक (30) से सीखा है। वह व्यवसाय चलाता है। हम उन जगहों पर जाते हैं जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत होती है। छत्ते को हटाने के बाद हम उनमें से 1 से 2 लीटर उन्हें देते हैं और बाकी को बेच देते हैं। हम उनसे अपनी सेवा के लिए शुल्क नहीं लेते हैं, यह पूरी तरह से मुफ़्त है।

यह पूछे जाने पर कि क्या नौकरी लाभदायक है, उन्होंने कहा, यह एक लाभदायक व्यवसाय है, लेकिन विभिन्न स्थानों पर शहद की गुणवत्ता अलग-अलग होगी और यह कभी-कभी हमारी बिक्री को प्रभावित करेगा। हम सभी एक ही परिवार से हैं। हमारा परिवार अब 20 सदस्यों का है। उनमें से पांच यहां इस कस्बे में हैं और अन्य दूसरे शहरों में हैं।

Migrants travel long to harvest honey for free, sells it for Rs 700 per litre