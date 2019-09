TAMILNADU: सरकार की उदासिनता की वजह से इंजीनियर युवती की हुई मौत: कमल हासन

kamal said If Questions are raised in the state, then it is met with intimidation, apparently by the ruling party leaders. उन्होंने कहा कि अगर सवाल पूछे जाएंगे तो जाहिर तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा डराया-धमकाया जाएगा। हासन ने कहा जो सवाल करेंगे उन्हें डराया-धमकाया जाएगा, उन्हें जीभ काटने की धमकी दी जाएगी, यही राजनीति वे जानते हैं।