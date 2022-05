पांच महीने बाद भी गति नहीं पकड़ पाया मोबाइल एप्लिकेशन

CLApp (Complete Leave App), a mobile application launched to streamlinine the leave application process of the Chennai city police personnel

चेन्नई Published: May 07, 2022 10:49:37 pm

चेन्नई. पुलिस कर्मियों की छुट्टी आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पांच महीने पहले मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। शुरुआत में केवल सशस्त्र रिजर्व पुलिस अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराया गया था लेकिन धीरे-धीरे इसे अन्य पुलिस डिवीजनों के बीच विस्तारित करने की योजना के साथ ऐप अभी भी प्रगति पर है क्योंकि कई लोगों को इसका लाभ मिलना बाकी है। आकस्मिक अवकाश, प्रतिपूरक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और चयनित श्रेणी में से चुनने के लिए साप्ताहिक अवकाश जैसे कोटा के साथ ऐप का उद्देश्य सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसका उद्देश्य आवेदन करने और उनके अनुमोदन के बीच के समय अंतराल को कम करना, अस्वीकृति की संभावना को समाप्त करना और पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

अपऱाध शाखा के एक कर्मचारी ने कहा, एप्लिकेशन जनवरी में लॉन्च किया गया था, लेकिन हमें अभी तक इसकी पहुंच नहीं मिली है। मैं अब भी इंस्पेक्टर से अपनी छुट्टी स्वीकृत करवाता हूं और इसके लिए मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होता है। शहर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, ऐप को अन्य डिवीजनों के कर्मियों को भी शामिल करने के लिए विकसित किया जा रहा है, और प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।

एक अधिकारी ने कहा कि आवेदन ने पूरी छुट्टी आवेदन प्रक्रिया को बहुत सुव्यवस्थित और सरल बना दिया है। उन्होंने कहा कि पहले, कांस्टेबल से लेकर विशेष सब-इंस्पेक्टर (एसएसआई) तक के कर्मियों को व्यस्त कार्यभार के बीच अपने अवकाश आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए अपने रिपोर्टिंग अधिकारियों से मिलना पड़ता था। मंजूरी मिलने के बाद उन्हें सशस्त्र रिजर्व पुलिस इकाई कार्यालय में अपनी डायरी में इसे दर्ज करना पड़ता था।

ऐप अच्छा काम कर रहा

अधिकारी ने कहा कि सशस्त्र रिजर्व पुलिस डिवीजन में लगभग 7,000 कर्मियों के लिए ऐप अच्छा काम कर रहा है। समय-समय पर छोटी-मोटी गड़बड़ियों के साथ भी यह हमारे डिवीजन में उपयोगी रहा है। जब कानून और व्यवस्था और अपराध प्रभागों की बात आती है, तो बहुत सारे डेटा और जटिलताएँ होती हैं। चूंकि सशस्त्र रिजर्व पुलिस डिवीजन में सभी का पदानुक्रम समान है, इसलिए छुट्टी आवेदन प्रक्रिया का एक सीधा तरीका है। अन्य डिवीजनों में अलग-अलग पुलिस जिले और अलग-अलग पदानुक्रम होने के कारण प्रक्रिया जटिल हो जाती है।

