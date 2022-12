तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

More rain likely in Chennai, other parts of state today

अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, तमिलनाडु के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चेन्नई और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव बन गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपेट, विल्लुपुरम, कडलर, कुड्डालोर, नागपट्टिनम, माइलादुथुरै, तंजावुर, तिरुवरूर, रानीपेट, वेलूर, तिरुवन्नामलै, तिरुपत्तूर, कल्लाकुरिची, अरियलुर, पुदुकोट्टै, कोयंबत्तूर में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इस बीच चेन्नई और उपनगरों में तेज बारिश हो रही है। रविवार सुबह से ही चेन्नई के साहुकारपेट, वेपेरी, किलपॉक, चूलै, पुरुषवाक्कम, तंडियारपेट, एगमोर, नुंगमबाक्कम, टी नगर इलाकों में बारिश जारी है। इस संबंध में, चेन्नई मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपेट, विल्लुपुरम, कडलूर, नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर और तमिलनाडु के अन्य जिलों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दबाव धीरे-धीरे पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ गया।