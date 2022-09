लॉकडाउन में मेट्रो के पार्किंग में वाहन रखकर गए 120 वाहन मालिक वाहन लेने आए ही नहीं, अब मेट्रो ने दी वाहनों को पुलिस के सुपुर्द करने की चेतावनी

मेट्रो ने कहा, पार्किंग शुल्क अदा कर अपने वाहन ले जाएं वर्ना पुलिस को सुपुर्द कर देंगे





चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल ) ने मालिकों से 28 अक्टूबर से पहले संबंधित मेट्रो स्टेशनों से अपने वाहनों को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया है। ये वाहन महामारी से प्रेरित लॉकडाउन के बाद से नहीं ले जाए गए है।

सीएमआरएल के अनुसार, विभाग ने 2020 के लॉकडाउन के बाद से स्टेशनों पर 120 से अधिक लावारिस वाहनों को खड़ा पाया है। मालिकों को 28 अक्टूबर से पहले पार्किंग शुल्क का भुगतान करने और संबंधित मेट्रो स्टेशन पार्किंग स्थल पर वाहन के स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है। निर्दिष्ट तिथि के बाद पुनर्प्राप्त नहीं किए गए वाहनों को पास के पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा।

more than 120 unattended vehicles parked at stations since the 2020 lockdown