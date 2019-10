१७ हजार से अधिक सरकारी डॉक्टर अनिश्चितकालिन हड़ताल पर

In view of the doctors' strike, DMK President M.K. Stalin urged the state government to find a solution by meeting with the strike doctors.

डॉक्टरों के हड़ताल को देखते हुए डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने राज्य सरकार से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों के साथ बैठक कर हल निकालने का आग्रह किया।