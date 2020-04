तमिलनाडु में भले ही कोरोना मरीजों की संख्या अधिक, लेकिन मृत्यु दर काफी कम

mortality rate in TamilNadu is very low at 1.1 percent: कोरोना के संक्रमित मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं राहत की खबर यह है संक्रमण के मामले में अधिक होने के बावजूद दूसरे राज्यों की तुलना में तमिलनाडु में इस महामारी से मृत्यु दर काफी कम है।