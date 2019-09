मां ने एक साल के मासूम को एक लाख में बेचा, बाप दर दर खोजता रहा...

Mother Sold Her child: वेलूर (vellore) मे वानियम्बाड़ी के इंदिरा नगर की 29 वीर्षीय सत्या ने अपने एक साल वर्षीय पुत्र को एक लाख में बेच दिया (Satya sold her one year old son for one lakh) और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अस्पताल में भर्ती मुरुगन (Murugan) जब घर लौटा तो बेटे को न पाकर पत्नी से पूछा तो सत्या ने उसके गुम हो जाने की बात कही मगर मुरुगन (Murugan) को बात हजम नहीं हुई।