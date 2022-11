हास्यास्पद: "मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो सजा केवल चाय की प्याली जितनी"

बस चलाते मोबाइल पर बात करने पर जुर्माना महज 12 रुपए,

पिछले 12 साल में एमटीसी के 775 वाहन चालक मोबाइल पर बात करते पकड़े गए,

जुर्माना वसूला केवल नौ हजार रुपए

MTC has collected a paltry sum of Rs 12 each from 775 drivers who were caught using mobile phones while driving