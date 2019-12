एमटीसी की पहल 50 नए बसों में जीपीएस आधारित सार्वजनिक पता प्रणाली की शुरूआत

This process is already being run in the metro train and following that it has been started in buses

मेट्रो ट्रेन में यह प्रक्रिया पहले से ही संचालित हो रही है उसी का अनुसरण करते हुए बसों में इसकी शुरूआत की गई है।