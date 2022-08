बसों की निगरानी के लिए ऐप

एमटीसी चेन्नई बस ऐप का उपयोग करेगा

एक ही मार्ग पर एक जगह एक से अधिक बसें नहीं रहेगी खड़ी

मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एमटीसी ) के यात्री अक्सर शिकायत करते हैं कि एक ही रूट पर चलने वाली बसें कुछ ही मिनटों में अगले स्टॉप पर पहुंच जाती हैं। इससे एक ही स्टॉप पर एक साथ कई बसें हो जाती है। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो चरण -2 के काम के चलते ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसे समाप्त करने के लिए एमटीसी ने चेन्नई बस ऐप के डेवलपर्स से कहा है जो बसों के एक साथ खड़े रहने पर भी अलर्ट प्रदान करने के लिए रीयल-टाइम बस स्थान सेवा प्रदान करें।

एमटीसी के सूत्रों ने कहा कि इस साल मई में लॉन्च किया गया ऐप एक लाख से अधिक डाउनलोड के साथ यात्रियों के बीच हिट बन गया है। एक सूत्र ने कहा, बसों की रीयल-टाइम लोकेशन यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने और स्टॉप पर इंतजार करने से बचने में मदद करती है। हमने ऐप डेवलपर्स से डिपो को अलर्ट प्रदान करने के लिए कहा है यदि किसी विशेष मार्ग पर एक साथ एक से अधिक बसें खड़ी रहती है। डिपो प्रबंधक सेवाओं को नियमित करने के लिए अलर्ट पर काम करेंगे।

अन्ना यूनिवर्सिटी के डिविजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर केपी सुब्रमण्यम ने कहा कि बसों के एक साथ खड़े रहने से रोकने के लिए ऐप का उपयोग करने का एमटीसी का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि बस सेवाएं अपर्याप्त हैं। बेंगलुरु में 6,000 बसें हैं, लेकिन एमटीसी के पास लगभग 3,000 बसें हैं और यह प्रभावी रूप से उनमें से केवल 2,000 का ही संचालन करती है। बसों का जाम होना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब है। अच्छा होगा कि ऐप बसों के एक साथ खड़े होने के इश्यू को चेक कर सके। ऐप का उपयोग बस मार्गों को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

MTC to use Chennai Bus app to alert depots on bunching of buses