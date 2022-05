मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस को लेकर जागरुकता अभियान

मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस सोसायटी ऑफ इंडिया

Multiple sclerosis is a disease that affects the central nervous system (brain, spinal cord and optic nerves).

चेन्नई Published: May 31, 2022 11:51:22 pm

विश्‍व में करीब 25 लाख लोग मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस (एमएस) बीमारी से जूझ रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज का अपने शरीर से नियंत्रण खत्‍म होता चला जाता है और वह कमजोर होने के साथ ही चलने-फिरने के योग्‍य भी नहीं रह जाता है। एमएस बीमारी में मस्तिष्‍क से शरीर के अन्‍य अंगों तक जाने वाले विद्युत संकेत नहीं पहुंच पाते हैं. जिसकी वजह ब्रेन का शरीर के हिस्‍सों से नियंत्रण हट जाता है और शरीर में कहीं भी मांसपेशियों का संचालन और संतुलन बिगड़ जाता है।

मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस सोसायटी ऑफ इंडिया चेन्नई चैप्टर की चेयरपर्सन अन्न गोन्सालवेज एवं सदस्य स्मिता सदाशिवन ने बताया कि इसके कुछ लक्षण लकवा से भी मिलते हैं लेकिन यह बीमारी मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस है जो शरीर के प्रमुख नर्वस सिस्‍टम को प्रभावित करती है। यह एक ऑटोइम्‍यून डिसऑर्डर है जो खासतौर पर मस्तिष्‍क, रीढ़ की हड्डी की नसों और ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करती है। स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञों की मानें तो इस बीमारी का जो सबसे खतरनाक पहलू है वह यह है कि यह 20 से 30 साल की उम्र में लोगों को खासतौर पर अपना शिकार बना रही है।इस बीमारी के कारण एकाएक आंख की रोशनी भी जा सकती है। इस बीमारी में हमारे शरीर में इम्‍यूनिटी के लिए जिम्‍मेदार सेल्‍स खुद ही शरीर पर हमला करते हैं।

उन्होंने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस सोसायटी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व भी तमिलनाडु वेलफेयर बोर्ड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटिज में होना चाहिए। सोसायटी लम्बे समय से मल्‍टीपल स्‍क्‍लेरोसिस को लेकर जागरुकता का अभियान चला रही है।

