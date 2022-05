तिरुनेलवेली के स्कूल में जाति-सूत्र को लेकर मारपीट में नाबालिग छात्र की मौत, 3 सहपाठी गिरफ्तार

मामला बारहवीं कक्षा के एक छात्र का है। छात्र के कलाई में जाति ***** वाला बैंड न पहने को लेकर यह विवाद उठा।

Published: May 01, 2022 06:52:50 pm

Murder in tirunelveli,Murder in tirunelveli,Murder in tirunelveli