नौसेना, तटरक्षक बल के अधिकारियों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से मुलाकात की

चेन्नई.

नौसेना और तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को चेन्नई के सचिवालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की। (Senior officers from the Navy and the Coast Guard called on Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin at the Secretariat) बैठक के दौरान पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, तमिलनाडु और पुदुुचेरी नौसेना क्षेत्र, रियर एडमिरल पुनीत चड्ढा के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के साथ थे।

तटरक्षक पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय कमांडर महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला ने अलग से मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों बैठकों के दौरान मुख्य सचिव वी. इरै अंबू, लोक सचिव डी. जगन्नाथन और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

--------------

देश में कोरोना वैक्सीनेशन में तमिलनाडु पहले स्थान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण के मामले में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात ने टीकाकरण के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु को वैक्सीन की 5.88 लाख डोज, पश्चिम बंगाल को 4.86 लाख डोज और गुजरात को 4.62 लाख अतिरिक्त डोज दी गई है।