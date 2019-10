Tamilnadu: Northeast monsoon की दस्तक 17 अक्टूबर से, चेन्नईवासी आज रहे तैयार

दक्षिण पश्चिम मानसून से इस बार तमिलनाडु को आशातीत पानी मिल चुका है। अब बारी Northeast monsoon के दौर की है जो संभवत: 17 अक्टूबर को तमिलनाडु में दस्तक देगा।