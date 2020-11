कोरोना ने बढ़ाई चिंता: तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों में 12 प्रतिशत बुजुर्ग, 12 साल तक के सबसे कम

Near one lakh covid19 Covid19 Patients in Tamilnadu: तमिलनाडु में महज आठ महीनों में ही करीब एक लाख बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।