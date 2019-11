राज्य के कल्याण के लिए हाथ मिलाने की जरूरत: कमल

My friend Rajinikanth and I are of same opinion and will come together to protect Tamil Nadu if needed.

रजनीकांत और मेरा विचार समान है और जरूरत पड़ी तो तमिलनाडु की रक्षा के लिए एक साथ आ जाएंगे।