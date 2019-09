NEET impersonation : तीन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तलब

चेन्नई. नीट परीक्षा में अभ्यर्थी बदलने का ये मामला उच्च न्यायालय के कहे अनुसार दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। नीट परीक्षा में अभ्यर्थी बदलने के मामले में पूछताछ कर रही सीबी-सीआइडी की टीम ने तीन मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को तलब किया है।

गौरतलब है कि शनिवार को सीबी-सीआइडी ने राहुल, प्रवीण और अभिराम सहित पांच जनों को नीट घोटाले में गिरफ्तार किया था।

धर्मपुरी जिले के छात्र इरफान की तलाश जारी है। उसके विदेश भागने की भी आशंका व्यक्त की गई है।

जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने चेन्नई के आस-पास के तीन मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को तलब किया है। पकड़े गए विद्यार्थी इन्हीं कॉलेजों में प्रथम वर्ष के छात्र हैं।

मामले के अनुसार केवी उदित सूर्या की जगह किसी अन्य छात्र ने नीट दी थी और तेनी कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया।

तेनी मेडिकल कॉलेज ने नीट प्रवेश पत्र और दाखिला अनुमति पत्र में अलग-अलग छायाचित्र देख मामला दर्ज कराया था।

