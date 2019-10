NEET impersonation scam : गलत तरीकों का उपयोग कर प्रवेश दिलाने वाले अभिभावक है अपराधी

The Madurai bench of the Madras High Court ने दो और छात्रों को NEET impersonation scam में जमानत दे दी है। पीठ ने छात्रों के अभिभावकों की याचिकाओं को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि इस अपराध में बच्चों मेें दबाव डाल गलत तरीके से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलवाने वाले अभिभावक पहले आरोपी हैं, छात्र नहीं।