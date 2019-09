NEET मामला: मेडिकल छात्र उदित सूर्या गिरफ्तार

Udit Suriya, the 20-year-old youth against whom Theni police booked a case for impersonating in NEET this year was arrested along with his family members in Tirupathi today.

NEET परीक्षार्थी बदलकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले छात्र को तिरुपति में उसके परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।