न तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ें, न ही किसी पार्टी का प्रचार करें : आरएमएम

Neither contest local bodies elections, nor promote any party

सुपरस्टार रजनीकांत के नेतृत्व वाले रजनी मक्कल मंड्रम ने मंगलवार को अपने सदस्यों को चेतावनी दी है कि वे न तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ें और न ही किसी पार्टी का प्रचार करें।