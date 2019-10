ीआईटी में बायो समिट अंतराट्रीय सम्मेलन की शुरुआत

आमजन के उपयोग में आने वाले उत्पादों (New Prodets) व देश के हित में नए आविष्कार करें। युवा शोध के जरिए नए ऐप (New App) बना सकते हैं। अभी हाल ही युवाओं द्वारा शुरू की गई स्टार्ट अप (Starr up) कंपनियों के जरिए हजारों को रोजगार मिला है।