1 अक्टूबर से नई व्यवस्था: वर्चुअल आरसीबुक और लाइसेंस, जांच और चालान भी ऑनलाइन

पुरुषोत्तम रेड्डी @ चेन्नई.

देशभर के वाहन चालकों के लिए खुशखबर है। एक अक्टूबर से उनको वाहन संबंधी दस्तावेज की प्रतियां लेकर चलने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। नए नियमों के अनुसार एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई-चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण किया जाएगा। वाहन दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर मालिक से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा।

सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार मोबाइल फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते समय केवल रूट्स नेविगेशन के लिए किया जा सकता है। वहीं गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना-1,000-5,000 का जुर्माना भी लग सकता है।

After the passing of Motor Vehicles Amendment act 2019, rules were drafted. In this regard, to make roads safer, a portal shall record the disqualification/revocation of the driving license to keep the behaviour of rash drivers in check. #SadakSurakshaJeevanRaksha pic.twitter.com/ScCSO5pJA4