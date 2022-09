सड़क के पास सीसीटीवी कैमरे





भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएएआई) ने मदुरै-कन्याकुमारी एनएच-44 में सुधार के लिए मदुरै और कन्याकुमारी के बीच दो 'मॉडल सुरक्षित सड़कें' बिछाने का फैसला किया है, जिसकी लंबाई 243.47 किलोमीटर है। इस साल अक्टूबर में इसके पूरा होने की उम्मीद है। एक सड़क 15 किमी तक तिरुनेलवेली क्षेत्र के पास बनाई जाएगी और दूसरी 15-किमी सड़क नागरकोइल के पास नंगुनेरी में स्थापित की जानी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इस काम पर 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

एनएचएआई के एक अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मॉडल सुरक्षित सड़क में सड़क के संकेत, चिह्न, उचित जंक्शन, प्रवेश और निकास आदि होंगे। सड़क में दृश्यता के लिए दोनों तरफ रोशनी होगी। आस-पास के क्षेत्रों के लिए सेवा कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरे नियमित अंतराल पर लगाए जाएंगे और दुर्घटनाओं से बचने के लिए ब्लैक स्पॉट नहीं होंगे। इसे यहां एक परीक्षण पर शुरू किया जाएगा। सफल होने पर इसका निर्माण पूरे मदुरै और कन्याकुमारी एनएच-44 में किया जाएगा।

NHAI to lay two 15km 'model safe roads' in Kanniyakumari and Tirunelveli