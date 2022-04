मईलाडुदुरै में हुए प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल पर धूल का एक कण भी नहीं गिरा : स्टालिन

राज्यपाल आर. एन. रवि की सुरक्षा के साथ समझौते के आरोप में प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने बुधवार को विधानसभा से वॉकआउट किया।

- गवर्नर के नाम पर राजनीति नहीं होगी फलदायी

- विधानसभा से अन्नाद्रमुक ने किया वॉकआउट

