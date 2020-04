तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 96 वर्षीय वृद्ध की मौत, अबतक राज्य में 12 मौतें

Nonagenarian dies of corona in Karur dist, death toll rises to 12: उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और मंगलवार सुबह 6.40 बजे उनका निधन हो गया।