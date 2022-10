उत्तर-पूर्वी मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक चक्रवात की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून आधिकारिक तौर पर 6% अधिक वर्षा के साथ समाप्त हो गया है और पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत, जो तमिलनाडु की वार्षिक वर्षा में 48% का योगदान करती है, 20 अक्टूबर के आसपास शुरू होगी और इसकी सबसे अधिक संभावना है।

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश पांच मौसम संबंधी उपखंडों (तमिलनाडु, पुदुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक) के सामान्य होने की संभावना है।

1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर से दिसंबर के मौसम के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा का एलपीए लगभग 334.13 मिमी है। मौसम के मॉडल के आधार पर, आईएमडी के सूत्रों ने कहा कि उत्तरी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और यहां तक कि बांग्लादेश के पास चक्रवातों के आने की संभावना तमिलनाडु से टकराने की तुलना में अधिक है।

आईएमडी ने कहा कि वह सप्ताहांत के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवाती परिसंचरण के गठन की उम्मीद कर रहा था और कम से कम एक सप्ताह तक दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की संभावना नहीं थी।

महापात्र ने कहा, जैसा कि बंगाल की खाड़ी में बनी प्रणाली आने वाले दिनों में पश्चिम की ओर बढ़ेगी, 4 अक्टूबर से ओडिशा, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इस प्रणाली की उपस्थिति मध्य भारत के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी को रोक देगी। जब तक यह दूर नहीं जाता और पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक मध्य भारत से कम से कम 13 अक्टूबर तक मानसून के वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। देश से मानसून की वापसी के पूरा होने की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है।

