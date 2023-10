Chennai News : चेन्नई में नर्सों का विरोध प्रदर्शन , सरकार पर मांगें पूरी न करने का आरोप

चेन्नईPublished: Oct 10, 2023 04:52:32 pm Submitted by: Naresh Dhawan

चेन्नई में नर्सों (Nurses) की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। नर्सों ने चेन्नई के कई अस्पतालों (Hospital) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सों (Nurses) ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। Nurses protested outside many hospitals in Chennai regarding their demands.

