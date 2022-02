इस राज्य में महाशिवरात्रि के सरकारी आयोजन का कई राजनीतिक दलों ने किया विरोध

Maha Sivarathri celebration

यहां महाशिवरात्रि के सरकारी आयोजन का कई राजनीतिक दलों ने किया विरोध

राजनीतिक दलों ने कहा, यह एक धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास, एक विशेष समुदाय को खुश करने की हो रही कोशिश

चेन्नई Published: February 28, 2022 11:12:30 pm

on the occasion of Maha Sivarathri चेन्नई.Maha Sivarathri celebration तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के 1 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के फैसले की वीसीके और डीके ने आलोचना की है। रामकृष्ण मठ में होने वाले कार्यक्रम में लगभग 40,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा जब एचआर एंड सीई विभाग इतना बड़ा आयोजन कर रहा है।

Maha Sivarathri

डीएमके के सहयोगी वीसीके ने इस आयोजन का विरोध करते हुए कहा कि यह एक धर्म को बढ़ावा देने के बराबर है। सरकारी विभाग को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करना चाहिए जिनका उद्देश्य किसी विशेष आस्था के विचार को बढ़ावा देना है। सरकार को किसी धर्मगुरु या निजी संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली शैली को नहीं दोहराना चाहिए। क्या यह द्रविड़ मॉडल है?

द्रविड़ कषगम (डीके) के महासचिव के वीरमणि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव संसाधन और सीई विभाग की जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन और मंदिर खातों के रखरखाव की निगरानी करना है। वीरमणि ने कहा, विभाग को एक विशेष समुदाय को खुश करने, तर्कवादियों और धर्मनिरपेक्षतावादियों की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहिए। इसे खुद को मंदिरों के प्रबंधन तक सीमित रखना चाहिए। आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, डीएमके के राज्य-स्तरीय पदाधिकारी ने कहा, यह एक सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्य और पार्टी की विचारधारा अलग-अलग हैं। मानव संसाधन और सीई विभाग द्वारा ऐसे विशेष कार्यक्रमों में कुछ भी गलत नहीं है।



व्यवस्था का जायजा

कुछ दिन पहले, मानव संसाधन और सीई मंत्री पीके शेखर बाबू और अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लिया।

समन्वय बैठक

विभाग के अधिकारियों, चेन्नई निगम, यातायात पुलिस, परिवहन, और मेट्रो वाटर ने ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, और पीने के पानी, शौचालय, भोजन और भक्तों के लिए प्रसाद जैसी सुविधाओं पर एक समन्वय बैठक की।

मंच तैयार

कलाकारों के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगलवार शाम छह बजे से शुरू होकर बुधवार सुबह छह बजे तक चलेगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें