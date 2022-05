तमिलनाडु में 30 अप्रैल को एक दिन में बिक गई 252 करोड़ की शराब

सलाना 36000 करोड की शराब की बिक्री करने वाला राज्य के स्वामित्व वाली तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड ने 30 अप्रैल को 252 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।

Published: May 01, 2022 05:28:59 pm

one day Tasmac sale of liquor Rs. 252 crores in Tamilnadu