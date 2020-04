तमिलनाडु में वायरस से एक और मौत, राज्य के 37 में से 33 जिलों में मिले संक्रमित

One more death due to coronain Tamilnadu toll rises to 6: स्वास्थ्य सचिव डा. बीला राजेश ने कहा कि राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में सोमवार सुबह को 57 वर्षीया एक महिला की मौत हो गई जिसे गंभीर श्वसन संक्रमण के बाद भर्ती कराया गया था।