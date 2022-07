बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान की तरफ झुकाव

तमिलनाडु में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी

बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने वालों की संख्या में पिछले महीनों की तुलना में जून में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि सभी उपभोक्ताओं में से केवल 30 प्रतिशत ही अपने बिलों का ऑनलाइन भुगतान करते हैं। तमिलनाडु के लगभग तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं में से 91,44,267 ने फरवरी और मार्च में अपने बिलों का ऑनलाइन भुगतान किया। जून में यह बढ़कर 99,25,520 हो गया है।

तीन महीने के तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (तान्जेडको ) के आंकड़ों के अनुसार, तिरुवन्नामलै क्षेत्र में ऑनलाइन भुगतान में 11.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ऑनलाइन भुगतान में तालिका में सबसे ऊपर है। उत्तर चेन्नई केवल 5.23 प्रतिशत उपभोक्ताओं के साथ अपने बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने के साथ अंतिम स्थान पर है।

अधिकारियों ने कहा कि बिजली उपयोगिता के अपने मोबाइल एप्लिकेशन, त्वरित भुगतान, नेट बैंकिंग और भुगतान ऐप सहित कई प्रकार के ऑनलाइन भुगतान मोड हैं। हालांकि लाखों लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, फिर भी अधिकांश उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान करने के लिए तान्जेडको के प्रत्यक्ष संग्रह केंद्रों में जाते हैं। हमने ऑनलाइन भुगतान मोड के बारे में सभी प्रत्यक्ष संग्रह केंद्रों में बोर्ड प्रदर्शित किए हैं। कर्मचारी ऑनलाइन भुगतान के बारे में उपभोक्ताओं की शंकाओं को भी दूर करेंगे।

