तमिलनाडु में 18 वर्ष से अधिक आयु के 4.30 करोड़ व्यक्तियों में से केवल 87 लाख लोगों ने ही बूस्टर खुराक का टीका लिया, जो केवल 20.23 प्रतिशत

चेन्नईPublished: Dec 21, 2022 05:33:23 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Of the 4.30 Crore persons above 18 years of age in Tamil Nadu, only 87 lakh people have taken booster dose vaccine, which is only 20.23 per cent

तमिलनाडु में 18 वर्ष से अधिक आयु के 4.30 करोड़ व्यक्तियों में से केवल 87 लाख लोगों ने ही बूस्टर खुराक का टीका लिया, जो केवल 20.23 प्रतिशत

मास्क फिर हो सकता है जरूरी

only 87 lakh people have taken booster dose vaccine

चेन्नई. कई देशों में कोरोना के फिर से प्रसार को देखते हुए मास्क जरूरी किया जा सकता है। आने वाले समय में क्रिसमस एवं नए साल को देखते हुए भी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाली जगह, बाजार, धर्मस्थलों, यात्रा के समय मास्क जरूरी किया जा सकता है।

जापान, फ्रांस और अन्य देशों में बड़ी संख्या में कोविड -19 मामलों की ओर इशारा करते हुए पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का आग्रह किया है। अपने बयान में नेता ने कहा कि कई देशों में कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा, मंगलवार अकेले जापान ने 1.85 लाख मामले दर्ज किए हैं। कोरिया ने 87,559 मामले दर्ज किए हैं। फ्रांस और जर्मनी ने क्रमशः 71,212 और 52,528 मामले दर्ज किए हैं। नई लहर चिंता पैदा करती है। तमिलनाडु कोविड -19 की पिछली लहरों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने सरकार से दूसरे देशों से हवाई अड्डों में प्रवेश करने वाले यात्रियों का परीक्षण करने का भी आग्रह किया।

तमिलनाडु में 18 वर्ष से अधिक आयु के 4.30 करोड़ व्यक्तियों में से केवल 87 लाख लोगों ने बूस्टर खुराक का टीका लिया है, जो कि केवल 20.23 प्रतिशत है। शेष आबादी को बूस्टर खुराक देने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाने चाहिए और केंद्र सरकार को चाहिए मुफ्त में टीका दें। जनता से कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन करने का अनुरोध करते हुए रामदास ने सरकार से बीमारी के प्रसार और प्रभाव को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का अनुरोध किया।

एक बार फिर चीन और अमरीका समेत दुनिया के पांच देशों में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांत को देखते हुए भारत सरकार ने अभी से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कई एहतियात बरतने और कई जरूरी कदम उठाने को कहा है। ताजा हालात के बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को पत्र लिखकर कहा है कि सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देना होगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की।

हालांकि इस समय भारत में कोरोना के मामले ज्यादा नहीं हैं और इससे मौतें भी ना के बराबर हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर इस वायरस के पूरी दुनिया में पैर पसारने की रफ्तार को देखते हुए सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। इसी वजह से स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से एनसीडीसी और आईसीएमआर को पत्र लिखकर कहा गया है कि अगर कोरोना के नए वैरिएंट्स की समय रहते पहचान करनी है, तो इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। उन्होंने राज्यों को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि चीन में कोरोना की स्थिति ज्यादा विस्फोटक बनी हुई है। चीन सरकार द्वारा हाल में भारी विरोध के कारण जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने के बाद अब देश में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं हैं। शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और कई मरीजों को जरूरी दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं।