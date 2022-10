दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति

सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक

डीजीपी का निर्देश, तय गाइडलाइन के अनुसार ही पटाखे चलाएं

Only two hours, one in morning and one in evening, have been alloted to burst crackers.