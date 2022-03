पन्नीरसेल्वम के भाई की शशिकला से गुपचुप मुलाकात पड़ी भारी, AIADMK ने पार्टी से निकाला

ओ. राजा और एआईएडीएमके के कुछ अन्य पदाधिकारियों ने शुक्रवार को एक निजी होटल में पार्टी की पूर्व नेता शशिकला से मुलाक़ात कर दो बैठक की थीं

OPS brother expelled from AIADMK a day after meeting with Sasikala