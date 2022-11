सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, 60 से ज्यादा जातियां किसी कोटे में नहीं

सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या पर श्वेत पत्र मांगा

भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कोयम्बत्तूर दक्षिण विधायक वानती श्रीनिवासन ने तमिलनाडु में समाज के अनारक्षित वर्गों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या पर एक श्वेत पत्र मांगा।

वह डीएमके के आयोजन सचिव आर एस भारती की बीजेपी को दी गई चुनौती पर टिप्पणी कर रही थीं, जिसमें भगवा पार्टी को उन समुदायों की सूची जारी करने के लिए कहा गया था, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत कोटा को बरकरार रखते हुए कहा कि यह भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। श्रीनिवासन ने कहा कि डीएमके समाज के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है।

एक बयान में भाजपा नेता ने कहा कि जो लोग किसी भी आरक्षण के तहत शामिल नहीं थे, वे 10 प्रतिशत कोटा से लाभान्वित हो सकते हैं, जबकि तमिलनाडु में पहले से ही एससी/एसटी, बीसी, एमबीसी, एससी (अरुंदथियार) और बीसी के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण है। उन्होंने बताया कि सैवा वेल्लालर, करकथा वेल्लर, नंजिल वेल्लालर, अरुणट्टु वेल्लालर, शैव मुदलियार, शैव चेट्टियार (वेल्लालर्स) और मुदलियार, चेट्टियार, रेड्डियार, नायडू जैसे लगभग 60 समुदाय आरक्षण की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं।

