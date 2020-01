वूहान से तमिलनाडु आने वाले यात्रियों को हवाईअड्डे पर देना होगा ब्लड सैंपल

would put on mandatory home quarantine for at least 28 days

इसके अलावा मरीजों को 28 दिनों तक अनिवार्य तौर पर संगरोध में रखा जाएगा