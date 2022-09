चेन्नई हवाईअड्डे पर डिस्प्ले बोर्ड पर उडा़नों की जानकारी हिंदी में देख चौंके यात्री

यात्रियों ने कहा, रात में अक्सर हिंदी में ही जानकारी दी जा रही

अधिकारियों ने कहा, जांच की जाएगी

चेन्नई हवाईअड्डे पर लगे एलईडी बोर्ड को देखकर यात्री हैरान रह गए, जिसमें केवल हिंदी में उड़ान विवरण प्रदर्शित किया जा रहा था। चेन्नई हवाई अड्डे पर एक दिन में लगभग 40,000 यात्रियों की आवाजाही होती है, जिसमें ज्यादातर तमिल यात्री होते हैं।

हाल ही में यात्रियों ने कहा कि एलईडी बोर्ड केवल हिंदी में सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं और तमिल और अंग्रेजी दोनों को छोड़ दिया गया है। अधिकांश यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वे बेबस हैं और नाराज हो रहे हैं कि हमारे राज्य में तमिल को छोड़अन्य भाषाओं में विवरण दिया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि ज्यादातर अंग्रेजी और तमिल सामग्री आधी रात के बाद डिस्प्ले बोर्ड पर दी जा रही है। कई यात्रियों ने अपने सोशल मीडिया पर तमिल को डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करने की शिकायत की और कहा कि उनमें से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस गेट से बाहर निकलना है क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड केवल हिंदी सामग्री प्रदर्शित कर रहे हैं।

यात्रियों ने कहा कि चेन्नई हवाई अड्डे पर आने वाले 75 प्रतिशत लोग तमिलनाडु से हैं और हर कोई हिंदी नहीं जानता। एएआई को इस मुद्दे को देखना चाहिए और इसे सुलझाना चाहिए। कुछ साल पहले भी चेन्नई एयरपोर्ट पर ऐसी ही घटना हुई थी और बाद में एएआई ने इसे सुलझा लिया था। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि डिस्प्ले बोर्ड को ठीक से नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, इसकी जांच की जाएगी और यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

Passengers shocked to see flight details in Hindi at Chennai airport