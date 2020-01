पेरियार पर टिप्पणी का मामला रजनीकांत ने मांफी मांगने से किया इंकार

Rajinikanth today asserted that he will neither express regret nor tender an apology

सुपरस्टार रजनीकांत ने द्रविड़ आंदोलन के जनक ईवीआर पेरियार के खिलाफ किए गए टिप्पणी को लेकर माफी मांगने से इंकार कर दिया।