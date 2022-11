बिना अनुमति के फोटो और वीडियो शूट करने पर 10,000 रुपए जुर्माना

स्मार्ट सिटी स्पॉट्स पर

Photo and video shoot at Smart City spots without nod can cost you Rs 10,000

कोयम्बत्तूर शहर नगर निगम (सीसीएमसी) ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्थानों में बिना अनुमति के फोटोशूट और लघु फिल्म करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने की योजना बनाई है।

निगम उपायुक्त डॉ एम शर्मिला ने कहा, जबकि निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्थानों में फिल्म और धारावाहिक शूटिंग के लिए पहले से ही दरें तय कर दी हैं। हम अन्य व्यावसायिक शूटिंग जैसे प्री-वेडिंग और पोस्ट के लिए भी दरें तय करने की योजना बना रहे हैं।

वेडिंग फोटोशूट, शॉर्ट-फिल्म शूटिंग, मॉडलिंग फोटोशूट और यूट्यूब वीडियो के लिए जल्द ही दरों की घोषणा की जाएगी और सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा।

हाल ही में कई व्यक्ति बिना अनुमति के शूटिंग के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के स्थानों का उपयोग कर रहे है। कुछ लोगों ने वलंकुलम बांध पर वॉकर ट्रैक पर मोटरसाइकिल स्टंट भी किया, जबकि कुछ अन्य अवैध रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जगह का उपयोग कर रहे है।

