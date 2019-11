SRS प्रमाणपत्र जमा करने के पासपोर्ट नियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका

IL in Madras high court against SRS proof for passport : पासपोर्ट नियम में एसआरएस (सेक्स रीअसाइन्मेंट सर्जरी) प्रमाण जमा करने की जरूरत को असंवैधानिक घोषित करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है।