India Sri Lanka Ferry Service : समृद्धि का नया सागर: पीएम मोदी ने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच नौका सेवाओं की शुरुआत की

चेन्नईPublished: Oct 14, 2023 06:17:29 pm Submitted by: Naresh Dhawan

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंतुराई के बीच नौका सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा की शुरुआत से दोनों देशों के बीच लोगों, माल और सेवाओं के आवागमन में सुविधा होगी। Prime Minister Narendra Modi launched the ferry service between Nagapattinam in Tamil Nadu and Kankesanturai in Sri Lanka.

India Sri Lanka Ferry Service : समृद्धि का नया सागर: पीएम मोदी ने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच नौका सेवाओं की शुरुआत की