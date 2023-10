Chennai Kidnapping News : चेन्नई में एक साल की बच्ची का अपहरण, पांच घंटे में पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित छुड़ाया

चेन्नईPublished: Oct 16, 2023 03:01:31 pm Submitted by: Naresh Dhawan

एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एक साल की बच्ची के अपहरण के पांच घंटे के भीतर पुलिस ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए अपहरणकर्ता दंपती को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया। Police arrested the couple who kidnapped a one year old girl from Central Railway Station within five hours.

Chennai Kidnapping News : चेन्नई में एक साल की बच्ची का अपहरण, पांच घंटे में पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित छुड़ाया