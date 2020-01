पेरियार पर टिप्पणी का मामला लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद रजनीकांत के आवास पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई

The actor has spoken something that did not happen.

मंत्री जयकुमार ने कहा कि रजनीकांत उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं