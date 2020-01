पोलियो टीकाकरण अभियान 19 को, 7 लाख से अधिक बच्चों को दिया जाएगा टीका

The population of children aged five and below in the city is estimated to be around 7.03 lakh

महानगर में पांच साल तक के बच्चों की संख्या लगभग 7.03 लाख के आसपास है।