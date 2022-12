तमिलनाडु में पोंगल पर उपहारः एक हजार रुपए नकद, एक किलो चावल व एक किलो चीनी मिलेगी

मुख्यमंत्री 2 जनवरी को चेन्नई में योजना का शुभारंभ करेंगे, नकद उपहार वितरण 2014 से शुरू हुआ

चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने गुरुवार को राज्य में प्रत्येक चावल कार्डधारक को 1,000 रुपए का पोंगल नकद उपहार, एक किलो कच्चा चावल और एक किलो चीनी देने की घोषणा की। इस योजना से 2.19 करोड़ चावल कार्डधारकों और श्रीलंका के पुनर्वास शिविरार्थी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, इस पर सरकारी खजाने पर 2,356.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री 2 जनवरी को चेन्नई में योजना का शुभारंभ करेंगे और उसी दिन संबंधित जिलों में मंत्री इस योजना की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार ने पिछले साल 2.15 करोड़ कार्डधारकों को गन्ने सहित 21 वस्तुओं वाले पोंगल गिफ्ट हैम्पर्स वितरित किए। विपक्षी दलों ने पीडीएस दुकानों में घटिया सामान बांटे जाने की शिकायतें उठाईं। इस योजना की लागत 1,296.88 करोड़ रुपए है।

कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राशन कार्ड धारकों को नकद सहायता और अतिरिक्त चावल व चीनी के वितरण पर एक बैठक की थी। इस साल जनवरी में 2.15 करोड़ चावल कार्ड धारकों को 20 किराना सामानों के साथ पोंगल गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए। सहकारिता मंत्री के आर पेरियाकरुप्पन ने कहा कि एआईएडीएमके शासन के दौरान 2011 से 2021 के बीच चार साल तक पोंगल का तोहफा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, एआईएडीएमके के शासन के दौरान पीडीएस कार्ड धारकों को न केवल नकद, बल्कि किराने का सामान भी कई वर्षों तक नहीं दिया गया। इस साल पोंगल उपहारों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर पेरियाकरुप्पन ने कहा कि पोंगल उपहार प्रदान करने की प्रथा 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि द्वारा शुरू की गई थी। पोंगल उपहार हर साल कभी वितरित नहीं किए जाते थे। विभाग सीएम के निर्देशों को लागू करने के लिए तैयार है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में 2.15 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 99.4% को पिछले साल जनवरी में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित 2,500 रुपए की नकद सहायता और पिछले साल जून और सितंबर में दो किश्तों में 4,000 रुपए मिले थे। पोंगल त्योहार के लिए अन्य वस्तुओं के साथ नकद उपहार का वितरण पहली बार जनवरी 2014 में 100 रुपए नकद और एक किलो कच्चे चावल और चीनी के साथ शुरू किया गया था। 2015 को छोड़ दें तो 2019 में, नकद घटक को 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया था, और इसे 2020 में बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया था। 2021 में, प्रत्येक कार्डधारक को उपहार के साथ 2,500 रुपए नकद दिया गया था।