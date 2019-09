विद्यार्थियों की जिंदगी को रोशन करेगा मेनसा

Project Dhruv and Nurturing Program of India : ऐसे विद्यार्थियों का मानकीकृत आईक्यू टेस्ट होता है जिसे मेनसा इंटरनेशनल की स्वीकृति प्राप्त होती है। people of all ages and background can attempt the test and make use of the opportunity to join the High IQ Society.