कई कंपनियां अंग्रेजी से अन्य भारतीय भाषाओं में उनकी सामग्री का अनुवाद करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान कर रही

क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री की खपत कई गुना बढ़ी

चेन्नई Published: March 02, 2022 09:52:06 pm



चेन्नई. मद्रास विश्वविद्यालय का लक्ष्य अपने क्षेत्रीय भाषा विभागों का गौरव वापस लाना है और नौकरी के अवसर सुनिश्चित करके इन पाठ्यक्रमों में अधिक छात्रों को आकर्षित करना है। महामारी के दौरान, हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण को एक बड़ा बढ़ावा मिला है और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री की खपत कई गुना बढ़ गई है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय कॉर्पोरेट और आईटी कंपनियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करके अवसर को भुनाने की कोशिश कर रहा है। विश्वविद्यालय वर्तमान में उन कंपनियों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है जो भाषा से संबंधित क्षेत्र में काम कर रही हैं और उसके बाद उनसे परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क करेगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति, एस गौरी ने कहा कि कोविड ने भारत को डिजिटल रूप से अपनाने में काफी मदद की है। डिजिटलीकरण अब हर जगह है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है और क्षेत्रीय सामग्री की खपत पहले से कहीं अधिक है। कंपनियां अपनी अंग्रेजी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि वे अपनी पहुंच बढ़ा सकें। मैं इसे अपने छात्रों के लिए एक अवसर के रूप में देखता हूं। हम कुछ कंपनियों को अंग्रेजी से दक्षिण भारतीय भाषाओं में उनकी सामग्री का अनुवाद करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थानीय भाषा की जरूरतें मांग में

विश्वविद्यालय अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अरबी, उर्दू, संस्कृत भाषाओं में स्नातक और मास्टर डिग्री प्रदान करता है। तमिल के अलावा, अन्य सभी विभागों में छात्रों की संख्या कम है। अधिकारियों ने कहा कि भारत की स्थानीय भाषा की जरूरतें मांग में हैं क्योंकि कई कंपनियां भाषा सेवाओं और नए समाधानों में काम कर रही हैं और इन स्टार्टअप को अच्छी फंडिंग भी मिल रही है।

अंग्रेजी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे

तमिल विभाग के एक संकाय ने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से, स्टार्टअप अंग्रेजी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय भाषा के छात्र इन कंपनियों को बेहतर और सटीक सामग्री बनाने में मदद कर सकते हैं। छात्रों को अधिक बाजार के लिए तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय की कॉर्पोरेट क्षेत्र से प्रतिक्रिया के आधार पर पाठ्यक्रम में बदलाव करने की भी योजना है।

